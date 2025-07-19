Suriye iç güvenlik güçleri, Dürzi ve Bedevi gruplar arasında yaşanan çatışmalara sahne olan Süveyda'da konuşlanmaya başladı.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı, "derhal ve kapsamlı" ateşkes ilan etti, tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu. Suriye Cumhurbaşkanlığı ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmemesi konusunda uyardı.

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