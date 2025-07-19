Suriye'de kapsamlı ateşkes ilanı! Tüm taraflara uyarı
Suriye iç güvenlik güçleri, Dürzi ve Bedevi gruplar arasında yaşanan çatışmalara sahne olan Süveyda'da konuşlanmaya başladı. Öte yandan, Suriye Devlet Başkanlığı, kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurarak tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu.
HABER MERKEZİ19 Temmuz 2025 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Suriye iç güvenlik güçleri, Dürzi ve Bedevi gruplar arasında yaşanan çatışmalara sahne olan Süveyda'da konuşlanmaya başladı.
Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı, "derhal ve kapsamlı" ateşkes ilan etti, tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu. Suriye Cumhurbaşkanlığı ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmemesi konusunda uyardı.