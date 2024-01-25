İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
Dünya

Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

Suriye'de Deyrizor'un Elbukemal ilçesinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara, aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
ABONE OL

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Elbukemal'in güneyinde Sina bölgesinde İran destekli gruplara ait askeri noktalar hava saldırısıyla hedef alındı.

Aidiyeti henüz belirlenemeyen hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı üstlenen olmadı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

  • Suriye hava saldırısı
  • Elbukemal saldırısı
  • İran destekli gruplar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.