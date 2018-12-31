Suriye’de ortak çabamız çözüme katkı sağlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı göndererek, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” dedi.

SURİYE’DE KATKI VERİYORUZ

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin’in mesajında Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirdiği bildirildi. Mesajda, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında inşaat tamamlandı” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara’nın ortak çabalarıyla, Suriye’de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” dedi.