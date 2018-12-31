Suriye’de ortak çabamız çözüme katkı sağlıyor
Rus lider Putin, Başkan Erdoğan’a gönderdiği yeni yıl mesajında “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim. Ortak çabalarımızla, Suriye’de terörizmle mücadeleye ve siyasi sürece katkı sağlanıyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı göndererek, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” dedi.
SURİYE’DE KATKI VERİYORUZ
Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin’in mesajında Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirdiği bildirildi. Mesajda, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında inşaat tamamlandı” ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara’nın ortak çabalarıyla, Suriye’de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” dedi.
TRUMP’A DA DİYALOĞA HAZIRIZ MESAJI
Putin ayrıca, İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye de yeni yıl mesajı gönderdi. Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a yeni yıl mektubu gönderdiği, mektupta, Moskova’nın geniş kapsamlı gündem üzerine Washington ile diyaloğa hazır olduğu belirtildi. Rus liderin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a da mektup gönderdiği, Suriye hükümetine ve terörle mücadele eden Suriye halkına yardımın devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı.
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