Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK arasındaki çatışmalar Deyirzor ilinin doğusundaki Şiife beldesinde yoğunlaştı Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütleri DEAŞ ile YPG/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. YPG/PKK, DEAŞ'ın elinde kalan son üç beldenin birine girerek yaklaşık yarısını işgal etti.