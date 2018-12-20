ABD'li yetkililer: Suriye'deki hava saldırıları sona erecek

Reuters'a konuşan ABD'li resmi yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme emrinin, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldılarını da bitireceğini ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri verilerine göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun 2015 yılından beri Suriye ve Irak'a attığı bomba ve füze sayısı 100 binin üzerinde bulunuyor.

Dün ABD medyası, Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den "tam" ve "hızlı" bir şekilde çekme emrini verdiğini aktarmış, çıkan haberlerin ardından Trump resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. "Suriye'de DAEŞ'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadelerini kullanan Trump'ın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı belirtilmişti.