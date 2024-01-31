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Dünya

Suriye'den Golan'a roketli saldırı! İsrail topçu ateşiyle karşılık verdi

Suriye topraklarından fırlatılan 3 roket İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki açık araziye düştü. İsrail, saldırıya topçu ateşiyle karşılık verdi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 03:50 - Güncelleme:
Suriye'den Golan'a roketli saldırı! İsrail topçu ateşiyle karşılık verdi
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Suriye'den Golan Tepeleri'ne fırlatılan 3 roket boş araziye düştü. İsrail ordu radyosundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye topraklarından fırlatılan 3 roket Golan Tepeleri'ndeki açık araziye düştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyinde Batı Celile'deki Arap el-Aramşa'ya doğru roket fırlatıldı ancak bir yere isabet etmedi.

İSRAİL'DEN TOPÇU ATEŞİYLE KARŞILIK

İsrail ordusu bu saldırıya topçu ateşiyle karşılık verdi.

İslami Direniş grubu, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını desteklemek ve İsrail saldırılarına karşı yanıt olarak savaşçılarının Metulla yerleşiminde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binayı hedef aldığını açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail'in ed-Dahira bölgesini "Burkan füzesi" ile hedef aldığını açıkladı.

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