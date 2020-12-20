20 Aralık 2020 Pazar 10:02 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 10:03

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), 2. Yıllık Kongresi, 21 Aralık’ta Azez’de toplanacak.

Akşam'ın haberine göre, kongrede Suriye rejimi kontrolü altındaki bölgelerde yeniden başlayan muhalif hareketlerin SKAM tarafından desteklendiği ilan edilecek.

Yaklaşık 3 bin kişinin katılması beklenen kongrede Kürt ve Türkmen aileleri diğer azınlık grupları Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde irtibat halinde olacak. Kongrede TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından DEAŞ ve PYD/YPG zulmünden kurtarılan bölgelere yönelik terör saldırıları ele alınacak.

ORTAK PAYDA ÖZGÜRLÜK

SKAM Genel Sekreteri Salim Muslat: Amacımız millet ekseninde birleşmektir. Bu Meclis’in hedefi halka ve devrime hizmet ve değişmez ilkelerine bağlı kalmaktır. Özgürlüğün kıymetini bilen tüm insanlarla birlikte Kum’daki kindardan, Şam’daki cellattan ve Kandil ‘deki teröristten kurtulmaktır.

KANDİL KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR

Kürt Millî Aşireti Temsilcisi İbrahim Başa: Suriye devletinin kurulduğu günden beri Kürtler olarak bu toplumun ayrılmaz bir parçası olduk. Suriye’deki Arap aşiretleri ve Türkmen aileler ile dostluk ve akrabalık bağları ile bağlıyız. Kongrede Kandil işbirlikçilerinin Kürtleri temsil edemeyeceğini ilan edeceğiz.

TÜRKMENLER ÇOK ACI ÇEKTİ

Türkmen Temsilci Muhammed Salih: Türkmenler Türkmen kimliğini yok etme politikaları nedeniyle büyük acılar çekmiştir. Türkmen toplumu Suriye devrimine ilk katılan ve devrim için en çok bedel ödeyen kesim olmuştur. Katil Esed ve terör işbirlikçileri başta PKK/YPG olmak üzere ortadan kaldırılıncaya kadar devrimin temel ilkelerine sadık kalacağız.”

TSK, SURİYE’DE HRİSTİYANLARI KORUYOR

Rasulayn Hıristiyan Vakfı Başkanı Hanna Milki: TSK, Barış Pınarı ile bölgeyi temizleyerek sadece Arap, Kürt ve Türkmenleri değil Hıristiyan toplumu da koruma altına aldı. Kongreye Hıristiyan toplumu adına katılıyoruz.