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Suriyeli askeri muhalifler Hama'da Esed rejiminin sızma girişimini püskürttü

Suriye'nin Hama ilindeki askeri muhalifler, cephe hatlarına pusu kurarak sızma girişiminde bulunan Beşşar Esed rejimi güçlerini püskürttü.

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AA muhabirinin askeri muhaliflerden aldığı bilgiye göre, rejim güçleri, Hama'nın kuzey kırsalındaki Masasne cephesine sızma operasyonu düzenledi. Saldırıyı önceden haber alan askeri muhalifler, rejim güçlerine pusu kurdu.

Pusuda en az 30 rejim savaşçısı hayatını kaybetti, 10'dan fazlası yaralandı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden İzzet Ordusu'nun sözcüsü Mustafa Maarati AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaptığımız istihbarat çalışması sonrasında Esed rejimi birliklerinin cephe hatlarımıza sızma girişimi yapacağını öğrendik. Buna karşılık İzzet Ordusu rejim güçlerine bu sabah saatlerine kurduğu pusuda en az 30 askeri öldürdü, 10'dan fazlasını yaraladı." dedi.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana en az 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Esed rejimi güçleri Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına zaman zaman sızma girişiminde bulunuyor.

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