Suriyeli Kürt muhalif: Batı, Rusya'yla olan çıkarlarını Suriyeliler için feda etmedi

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 11:21 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:23

Suriyeli Kürt muhalif grup ENKS yetkililerinden Alliko, uluslararası toplumun, Suriye ve Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı tutumunu AA muhabirlerine değerlendirdi.

Alliko, Batılı ülkelerin Ukrayna ve Suriye konusunda Rusya'ya karşı farklı tutum sergilediğini vurgulayarak "Avrupa, Ukrayna'yı kendinden bir parça olarak görüyor. Dolaysıyla Ukrayna'daki savaşın genişleyerek sınırlarına sıçramasından korkan Batı, Rusya'ya karşı çok hızlı tutum aldı." ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişini engellemek için destek verdiğini söyleyen Alliko, "Batılı ülkeler, bir yandan Ukrayna'ya nitelikli silah desteği sağlarken, bir yandan da Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı." dedi.

Alliko, uluslararası toplumun Suriye'ye konusunda yeterli bir şekilde Esed rejimi ve Rusya'ya baskı uygulamadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Batı Rusya'nın tehdidini hissetmediği için Suriye'de sadece insani yönden destek oldu. Rejime sınırlı yaptırım uygulayan Batı, Rusya'ya ise baskı yapmaya yanaşmadı çünkü Rusya, onlar için Suriye'de bir tehdit değildi. Bu nedenle Batı, Rusya'yla olan çıkarlarını Suriyeliler için feda etmedi."

- "UKRAYNALILAR BATILI OLDUĞU İÇİN ÇOK İLGİ GÖRDÜ"



Batı medyasının Ukrayna konusuna Suriye'ye kıyasla daha fazla ilgi göstermesinin kendisini şaşırtmadığını belirten Alliko, "Suriyeli mülteciler ile Ukraynalı mültecilere yaklaşım da farklı oldu. Ukraynalılar Batılı olduğu için çok ilgi gördü. Bu ilgi, coğrafya ve din faktöründen kaynaklı olabilir." ifadesini kullandı.

Alliko, Ukrayna halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını dile getirerek "Ukrayna'daki savaş genişlerse bu, 'Üçüncü dünya savaşıyla karşı karşıya olduğumuz' anlamına gelir. Dolaysıyla Batı basınının bu savaşa daha büyük ilgi göstermesine şaşırmadım." dedi.

İnsani konularda çifte standarda yer olmadığını vurgulayan Alliko, "Batılılara 'İnsani meseleler, şu ve bu arasındaki tercih politikasını kabul etmez' mesajını vermek istiyorum. Bu baz alınmaz ise insani konulara yönelik söylemleriniz güvenilirliğini kaybeder." ifadesini kullandı.