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Dünya

Suriyeli mültecilere uluslararası destek azaldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik uluslararası desteğin ciddi anlamda azaldığını söyledi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Suriyeli mültecilere uluslararası destek azaldı
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Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye için düzenlenen 7. Brüksel Konferansı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Uluslararası topluma Suriyeli mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Safedi, Suriye krizine çözüm arayışında eski mekanizmalarla yola devam etmenin artık mümkün olmadığını savundu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü olarak dönmelerini sağlayacak bir fonun oluşturulması önerisinde bulunacaklarını dile getiren Safedi, şunları kaydetti:

"Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik uluslararası destekler ciddi şekilde azaldı. Ürdün, nüfusuna oranla mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Ürdün'de yaşayan 1,3 milyon Suriyeli var. Bunlara her türlü hizmet sağlanıyor."

Suriye krizinin başından bu yana Ürdün'de 200 bin Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğinin altını çizen Safedi, "Ürdün'deki okullarda eğitim alan 150 bin Suriyeli öğrenci var. Ürdün'deki Suriyelilerin yüzde 50'sinin yaşları 15'in altında." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) gibi kuruluşların Ürdün'deki mültecilere yönelik hizmetlerini kıstıklarını aktaran Safedi, WFP'nin Eylül 2023'ten itibaren Ürdün'deki yüz binlerce mülteciye sağladığı desteği durduracağını ifade etti.

- BRÜKSEL KONFERANSI

Brüksel Konferansı, Avrupa Birliği'nin Suriye halkına bağlılığını ve desteğini yinelemeyi, Suriye'de ve komşu ülkelerde yaşayan, Suriyelilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için insani ve mali desteği seferber etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Lübnan, Ürdün, Türkiye, Mısır ve Irak gibi yerinden edilmiş insanlara ve mültecilere karşı dayanışma gösteren ülkelere siyasi ve mali destek toplanması hedefleniyor.

Geçen seneki konferansta 6,4 milyar avro taahhüt edilmişti.

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