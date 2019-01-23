Suriye'nin doğusunda dün ABD ve YPG/PKK'ya teslim olan DEAŞ'lı teröristlerin akıbeti soru işaretlerine neden oldu

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde dün yüzlerce DEAŞ'lı terörist, ABD güçlerine teslim oldu. ABD, teröristleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ömer petrol sahasında bulunan üssüne nakletti.

Bu gelişmenin ardından yüzlerce teröristin akıbeti tartışma konusu oldu.

YPG/PKK, ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristleri Rakka ve Haseke'deki cezaevlerine götürüyor. Ancak bu kişilerin sonradan salıverilmesi için anlaşmalar yapıyor.

Son olarak Kasım 2018'de DEAŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin'i 100 milyon Suriye lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bırakmıştı.

Koalisyon sözcülerinden Eric Pahon, 14 Kasım 2017'de AA muhabirine bu anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadesini kullanmıştı.

Koz olarak kullanıyor

Para karşılığı DEAŞ'lı teröristleri salan YPG/PKK, bunu zaman zaman koz olarak kullanıyor.

Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.?

ABD'nin bölgeden çekilme kararının ardından, SDG ismini kullanarak sosyal medyada yaptığı yazılı açıklamada örgüt, "Bu karar, terörün yeniden canlanarak bölgede karşı terör kampanyasına başlamasına yol açacaktır." ifadesiyle ABD'yi tehdit etmişti.

ABD'nin kararı karşısında Avrupa'nın desteğini almaya çalışan örgütün elebaşlarından İlham Ahmed, Le Monde gazetesinde yer alan açıklamasında, "Artık cezaevlerimizi kontrol edemeyeceğiz ve Fransa dahil Batı ülkeleri adına orada tuttuğumuz yüzlerce DEAŞ'lının kaçması gibi bir durumdan korkmak zorunda kalacağız. Müttefiklerimiz anlamalı ki çekilmelerinden dolayı topraklarımızı kaybedersek yabancı teröristleri beraberimizde götüremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

New York Times 22 Aralık'taki haberinde, YPG/PKK'nın elinde tuttuğu bin 100 DEAŞ'lı terörist ile onların 2 bin 80 yakınını serbest bırakmayı görüştüğünü yazmıştı.

Özellikle yabancı teröristlerin durumu tartışılıyor

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar tüm DEAŞ'lıların YPG/PKK tarafından Suriye'deki cezaevlerinde tutulduğunu ve bunların yaklaşık 800'ünün yabancı olduğunu söyledi.

Akıbetlerinin ne olacağının tartışılmaya devam ettiğini belirten Orhan, "Yabancı teröristlerin aralarında her ülkeden terörist var. Bunların ne olacağı konusunda farklı tartışmalar var. Avrupa kesinlikle teslim almak istemiyor. Şimdiye kadar YPG bölgelerinde kalmaları istendi. Bir ihtimal, ABD'nin DEAŞ'lı yabancı teröristleri teslim alması ve belki idamın yasal olduğu eyaletlerde idam edilmeleri. Bu olasılık tartışılıyor." diye konuştu.

DEAŞ, ekim 2017'de Suriye'deki kalesi Rakka'yı kaybetmesiyle hızlı bir çöküş sürecine girmişti. Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'ın çıkarıldığı alanların neredeyse tamamını terör örgütü YPG/PKK işgal etti. ABD'nin yoğun hava desteğiyle saldırılarını sürdüren YPG/PKK, DEAŞ'ı Irak sınırındaki bir beldeye sıkıştırdı. DEAŞ, Deyrizor'daki bu beldeye ek olarak, Humus'taki çöl bölgesinde varlık gösteriyor. Buradaki yaklaşık 5 bin kilometrekare alanda DEAŞ, Beşşar Esed rejimi güçlerince kuşatılıyor.