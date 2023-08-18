Suriye'nin güneyindeki Dera'da halk ayaklanması: Esed rejimi yıkılsın

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye yönetiminin kontrolünde bulunan Dera'nın İnhel, Busra eş Şam, Neva ve el-Hirak ilçelerinde gösteriler düzenlendi.

Protestocular "Esed rejimi yıkılsın", "Suriye bizimdir, Esed ailesinin değildir", "Yorulmadan, durmadan tutukluları istiyoruz", " Suriye halkı birdir" sloganı attı.

İnhel ve Neva'daki protestocular, lastikler yakarak kent merkezindeki bazı yolları kesti.

Deralı aktivist Malik Ebu Ubeyda, AA muhabirine, çağrılar üzerine Dera'nın dört ilçesinde onlarca göstericinin sokaklara indiğini söyledi.

Ebu Ubeyda, protestoların ilerleyen günlerde diğer şehirlerde de düzenlenmesini beklediklerini aktardı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il kent merkezi, Mutune, Mecadil, Nemre, Şehba, Kanavat ve Sule köyleri; ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle dün Şam yönetimine karşı gösterilere sahne olmuştu.

- HALK AYAKLANMASININ FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ İL: DERA



Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, Dera'yı Mayıs 2017'de gerginliği azaltma bölgesi ilan etti ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Şam yönetimi Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Suriye Ordusu, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti, bölgeden binlerce muhalif ve aileleri ülkenin kuzeyine göçe zorlandı.