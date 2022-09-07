İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2022 Çarşamba / 11 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2318
  • EURO
    18,2628
  • ALTIN
    1006.08
  • BIST100
    3402.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü
Dünya

Suriye'nin Halep ilinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep il merkezinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin öldüğü bildirildi.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Halep'te il merkezindeki Firdevs Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü.

Rejim yetkililerine dayandırılan haberde, olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen haberde, binanın iç savaşta zarar gördüğü kaydedildi.

Esed rejimi güçleri, 2016 sonlarında Halep il merkezini ele geçirmeden önce, Firdevs Mahallesi de dahil olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Halep'te rejim tarafından saldırılara maruz kalan bölgelerde yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen altyapı çalışmaları yeterince yapılmazken, gidecek yerleri olmayan bazı aileler yıkılma tehlikesi bulunan binalarda yaşamak zorunda kalıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.