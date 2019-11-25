18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,741
  • 6,3253
  • 269.621
  • 106433
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de YPG/PKK'lı teröristlerce araca yerleştirildiği değerlendirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

Adalet Bakanı Gül: Tedbirleri almak kararlılığındayız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Heyecanla bekleniyordu! VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı!

Heyecanla bekleniyordu! VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı!

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Meteoroloji, İstanbul'u akşam saatleri için uyardı

Meteoroloji, İstanbul'u akşam saatleri için uyardı

Kapadokya sadece balondan ibaret değil!

Kapadokya sadece balondan ibaret değil!
 

POPÜLER HABERLER

Havada dehşet! Uçağın motoru alev alınca... İşte o anlar

Havada dehşet! Uçağın motoru alev alınca... İşte o anlar

İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu

İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Aç kalınca mahalleye indiler... Böyle görüntülendiler

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA