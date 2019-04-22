13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8312
  • 6,5606
  • 239.076
  • 96.108
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nda tahliyeler devam ediyor

Suriye'nin Ürdün sınırında 60 bin kadar sivilin insanlık dışı koşullarda Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında tutulduğu Rukban Kampı'ndan yaklaşık bin sivil daha tahliye edildi. Sivillerin kuşatmanın sıkılaşması ve çocuklarının sağlığından duydukları endişe nedeniyle tahliyeyi kabul ettikleri belirtildi. Rukban'dan şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 sivil tahliye edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşşar Esed rejimi ve garantörü Rusya, Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'ndan yaklaşık bin sivili daha rejim bölgesine tahliye etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi, Rusya'nın garantörlüğünde kuşatmada tuttuğu kampta 5 Nisan'da başlattığı zorunlu tahliye sürecini yürütmeye devam ediyor.

Rusya ve rejim, bir süredir Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nı boşaltacakları yönünde açıklamalar yapıyordu. AA muhabirinin bilgi aldığı yerel kaynaklar, Rukban'daki 60 bin civarındaki sivilin, kamptaki insanlık dışı koşullara rağmen rejim bölgesine gitmek istemediğini belirtiyordu.

"ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMUNDAN ENDİŞE NEDENİYLE TAHLİYE KABUL EDİLDİ"

AA muhabirinin ulaştığı kamp sakinleri, internet üzerinden gönderdikleri ses kayıtlarında, Rusya'nın kamp civarında bir müzakere çadırı kurduğunu, birkaç aşiret temsilcisinin görüşmelere katıldığını ve sunulan koşulları kabul edenlerin temsil ettiği bin civarında kişinin kamptan çıktığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin kuşatmanın sıkılaşması ve çocuklarının sağlıklarından duydukları endişe nedeniyle kamptan ayrıldıkları ve rejimin Humus'ta belirlediği geçici barınma merkezlerine götürüldüğü öğrenildi.

Ses kaydı gönderen siviller, kamptan ayrılan ailelerin belirli aşiretlere mensup olduğunu, kendilerinin ise rejimin gösterdiği yerlere gitmek istemediklerini ve uluslararası camiadan yardım beklediklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Rusya'nın yürüttüğü sürece dahil olmadıklarını vurguluyor. 

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Emeklilikte çifte maaş!

Emeklilikte çifte maaş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA