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Suriye'de peş peşe patlamalar gerçekleşti

İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi.

  • DHA
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İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait Humus'ta 2, Lazkiye'de 4, Banyas'ta 4 ve Hama'daki 47'nci Alay'da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri'nce vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti.
 

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