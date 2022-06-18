Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 115. gününe girdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette, Ukrayna askerlerine, Rusya'ya karşı "denklemi değiştirebilecek" büyük bir askeri eğitim programı önerdi.

Johnson; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Ukrayna'ya yaptığı ortak ziyaretten bir gün sonra Kiev'e gitti.

Times gazetesi, Johnson'ın, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "kötü bir barış anlaşmasını" kabul etmesi için baskı yapmaya çalışacaklarından giderek daha fazla endişe ettiğini yazdı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırının ardından ikinci kez Kiev'i ziyaret eden Johnson, Zelenskiy ile ortak bir açıklama yaptı.

Ziyaretiyle "İngiltere sizinle ve siz galip gelene kadar da sizinle birlikte olacak." mesajını vermek istediğini söyleyen Johnson, askeri eğitim programı teklif etti.

Ukrayna askerlerin hem uluslarının egemenliğini hem de özgürlüklerini savunmak için savaştığını kaydeden İngiliz Başbakan, "Bu yüzden Zelenskiy'e, bu savaşın denklemini değiştirebilecek, Ukrayna'nın kazanma kararlılığından yararlanılarak en kuvvetli güçlerin vereceği büyük bir yeni askeri eğitim programı önerdim." dedi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada da, askeri eğitimin amacı Ukrayna askerlerinin konuşlanmalarını hızlandırmak, güçlerini yeniden inşa etmek ve direnişlerini artırmak olarak duyuruldu. Planın, her 120 günde bir 10 bin askere eğitim verilmesini içerdiği vurgulandı.

Başbakanlık, eğitim programının şimdilik sadece bir teklif olduğuna dikkati çekerken, planın maliyetine ilişkin bir bilgi vermedi.

Zelenskiy'nin öneriyi kabul etmesi durumunda, eğitimin Ukrayna toprakları dışında gerçekleşmesi bekleniyor.

Başbakanlık kaynakları, uygulama aşamasında, İngiltere'deki mevcut eğitim programının artırılabileceği ve müttefiklerin de katılmayı kabul etmesi halinde programın Ukrayna'ya komşu ülkelerde gerçekleşebileceğini belirtti.

3 hafta sürecek eğitimde, silah eğitimin yanı sıra siber güvenlik ve patlayıcı eğitimi de verilmesi bekleniyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:00 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette, Ukrayna askerlerine, Rusya'ya karşı "denklemi değiştirebilecek" büyük bir askeri eğitim programı önerdi.

06:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaş nedeniyle "en yüksek" bedeli ödemesi gerektiğini belirtti.

05:00 Ukrayna, Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) ülkede devam eden savaş nedeniyle "Ukrayna'nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararını" kınadığını açıkladı.

04:30 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Donestk bölgesinde Rus ve Ukraynalı güçlerin çatışmaları sürüyor. Fotoğrafta Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kenti yakınlarında bulunan Ukrayna güçlerine ait obüsler görülüyor.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin güneybatısında bulunan Odessa kentindeki Odessa Opera Binası'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne adanan "Opera Gala" performansı sergilendi. Odessa Opera Binası, Rus saldırılarının ardından üç ayı aşkın bir süre sonra ilk kez gösteriler sergilemeye başladı.

03:30 Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını" yinelemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogda ısrar etmesi, Kiev ziyaretinin gecikmesi nedeniyle Ukraynalıların bundan rahatsızlık ve öfke duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

03:00 Beykoz'da düzenlenen "Polonezköy Kiraz Festivali"ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Rusya ile Ukrayna arasında barışın temin edilmesi için bütün gücümüzü ortaya koymaya gayret ediyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi sarf ettiğini görüyorsunuz" dedi.

02:30 Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'ya saldıran Rusya ve saldırıları destekleyen Belarus ile birlikte çalışmama kararı aldı.

02:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar çerçevesinde geldiği Saraybosna'da katıldığı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Diploma Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık" dedi.

01:00 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, tahıl krizine çözüm bulmak için uluslararası çalışma çağrısında bulundu.

00:30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin olarak, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Her zaman söylediğim gibi, duruşumuz bu açısından çok tutarlı ve nettir. Rusya buna karşı değil." dedi.

00:00 Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımayacaklarını söyledi.