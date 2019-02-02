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Münbiç'te terör örgütü PKK/PYD'lileri taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendi

Suriye'nin Münbiç kentinde terör örgütü PKK/ PYD'li teröristleri taşıyan araca yerleştirilen bomba patladı.

  • star.com.tr
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Münbiç'te terör örgütü PKK/ PYD'li teröristleri taşıyan araca yerleştirilen bomba patladı.

Ölü ya da yaralı terörist olup olmadığı bilinmiyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN HALKA VE ÖSO'YA TACİZLERİ

11 Ocak'ta Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki ÖSO hedeflerini taciz etmesi üzerine çatışma yaşanmış Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar nedeniyle 3 ÖSO mensubu ölmüş 5'i yaralanmıştı.

29 Ocak'ta Terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin’in güneyinde Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki Kimar köyüne düzenlediği ısı güdümlü füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetmişti.

Halep ilinin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesini işgal eden teröristler, Afrin’in güneyindeki Kimar köyündeki ÖSO mevzisine ısı güdümlü füzeyle saldırmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, daha öncede Tel Rıfat ve çevresinden, ABD yapımı TOW füzeleriyle muhaliflere saldırmış ve 2 ÖSO mensubunu öldürmüştü.

 

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