Suudi aktivist: Hapisteyken işkenceye uğradım, tecavüzle tehdit edildim

Suudi Arabistanlı yazar ve aktivist Reem Sulaiman, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan'da hapishanede tutulduğu süreç içerisinde başından geçen olayları yazdı.

Reem Sulaiman, "Hapishanedeyken tecavüzle tehdit edildim ve vücuduma elektrik verilerek işkenceye maruz kaldım." ifadelerinin yanı sıra hapishanede defaatle intihar etmeye çalıştığını da açıkladı.

Bir daha muhalif yazılar yazmaması şartıyla serbest bırakıldığını belirten Sulaiman, süreç içerisinde Hollanda'ya sığınma talebinde bulunduğunu ve şu an Hollanda'da olduğunu belirtti.

İşkenceciler arasında İbn Selman'ın danışmanı Saud el Kahtani'nin de olduğunu yazan Reem Sulaiman aynı zamanda ölüm tehditleri almaya devam ettiğini de ifade etti.

Cemal Kaşıkçı olayı, benzer örnekler için milat olmuştu

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin üst düzey yetkililerince öldürülmesinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın muhaliflere yönelik baskıcı tutumu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda muhalifin hapishanede Veliaht Prens İbn Selman'ın danışmanı ve Kaşıkçı cinayetinin organizatörlerinden Saud el Kahtani tarafından işkenceye uğradığı mağdurlar tarafından dile getirilmişti.