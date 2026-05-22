Dünya

Suudi Arabistan: 1,5 milyonda fazla hacı adayı kutsal topraklara ulaştı

Suudi Arabistan, bugün itibarıyla 1,5 milyondan fazla hacı adayının kutsal topraklara ulaştığını açıkladı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 17:36 - Güncelleme:
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Pasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba, hac mevsimiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bugün itibarıyla hac ibadeti için ülkeye ulaşan kişi sayısının 1,5 milyonu aştığını belirten Murabba, bunlardan 1,4 milyondan fazlasının hava yoluyla kutsal topraklara geldiğini söyledi.

Hac ibadeti için 45 bin kişinin de Suudi Arabistan'a kara yoluyla ulaştığını aktaran Murabba, deniz yoluyla ülkeye gelen hacı adayı sayısının da 6 bin civarında olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkeye gelenlerin sayısının 860 bini aştığını belirtmişti.

