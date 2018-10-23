'Suudi Arabistan, Arktik Sıvılaştırılmış Doğalgaz-2 projesine 5 milyar dolar yatırmaya hazır'

Suudi Arabistan'daki kapsamlı bir yatırım konferansına katılan Dmitriyev, Rossiya 24 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Dmitriyev, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih'in Arktik Sıvılaştırılmış Doğalgaz-2 projesine yatırım yapabileceklerini söylediğini ifade etti.

Dmitriyev, Rus SİBUR firmasının da Suudi Arabistan'da kauçuk fabrikası kurmayı planladığını kaydetti.

'KAŞIKÇI VAKASININ SUÇLULARI CEZALANDIRILMALI'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasına da değinen Dmitriyev, cinayetin soruşturulması ve suçluların cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek "Ancak Suudilerin ekonomik ve sosyal reform arzusu göz ardı edilmemeli" dedi.

Rus yetkili, Suudi Arabistan'ın reformlarının önemli ve desteklenmeye değer olduğunu vurguladı.

NOVATEK VE FRANSIZ TOTAL 25.5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Mayıs ayında Novatek ve Fransız enerji şirketi Total, Arktik Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-2 projesine katılımı öngören 25.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Novatek CEO'su Leonid Mihelson'un sözlerine göre Total, projede yüzde 10 paya sahip olacak ve bu oran yüzde 15'e kadar çıkarılabilecek.

Mihelson, eylül ayındaki açıklamasında Çinli CNPC şirketinin Total'le aynı koşullara sahip olacak şekilde projeye dahil olabileceğini belirtmişti.

Arktik Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-2 projesine 20-21 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor.

(Sputnik)