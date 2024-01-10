Suudi Arabistan birçok ülkeyle hac kotası ve hizmetlere ilişkin protokol imzaladı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hac sezonuna hazırlık kapsamında birçok ülkenin hac misyon başkanlarıyla bir dizi hac işleri protokolü imzalandı." denildi.



Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.



Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, 6 Ocak'ta "Expo Hac 2024" adıyla başlayan Hac ve Umre Hizmetleri Konferansı ve Fuarı, yarın sona eriyor.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7 Ocak'ta, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2024 yılı hac protokolünü Cidde'de imzalamıştı.



Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 2023'te 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu açıklamıştı.