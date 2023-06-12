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Dünya

Suudi Arabistan ile Kazakistan arasında enerji anlaşması

Suudi Arabistan ile Kazakistan arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 20:37 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ile Kazakistan arasında enerji anlaşması
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Kazak mevkidaşı Almasadam Satkaliyev ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki ortak işbirliği olanakları ele alınırken, Bin Selman ve Satkaliyev, dünya enerji piyasasındaki gelişmeleri de masaya yatırdı.

Bin Selman ile Satkaliyev ayrıca görüşme kapsamında enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptının petrol ve türevleri, doğal gaz ve türevleri, rafineri, petrokimya, elektrik, yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, enerji depolama ve diğer bazı alanlarda işbirliği teşvikini kapsadığı aktarıldı.

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