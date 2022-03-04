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Dünya

Suudi Arabistan ile Pakistan ''Al Samsam 8'' ortak askeri tatbikatını tamamladı

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 22 Şubat'ta başlayan 'Al Samsam 8' isimli ortak askeri tatbikat sona erdi.

AA4 Mart 2022 Cuma 02:39 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 02:41
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Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan, Kara Kuvvetleri ile Pakistan Ordusu arasında Pakistan topraklarında icra edilen "Al Samsam 8" adlı ortak askeri tatbikatın tamamlandığını duyurdu.

İki ülke arasında deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmayı amaçlayan ve iki hafta süren tatbikatta el yapımı patlayıcılar, kordon ve arama, muharebe karakolları gibi terörle mücadele konularına ağırlık verildi.

Al Samsam tatbikatları, 2004'ten bu yana iki yılda bir düzenleniyor.

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