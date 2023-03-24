İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0592
  • EURO
    20,6641
  • ALTIN
    1220.12
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyor
Dünya

Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan ile Suriye'nin, konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlaması için görüşmelere başladığı belirtildi.

AA24 Mart 2023 Cuma 00:19 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyor
ABONE OL

Suudi Arabistan merkezli El-İbhariyye Kanalı, söz konusu haberi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırarak verdi.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında konsolosluk hizmeti sağlama konusundaki isteği doğrultusunda Suriye Dışişleri Bakanlığındaki yetkililerle görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Reuters daha önce yayınladığı haberlerde, Suriye ile Suudi Arabistan'ın, diplomatik ilişkilerde 10 yılı aşkın bir süredir devam eden kesintinin ardından büyükelçilikleri yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Haberde, söz konusu görüşmelerin, Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını öngören anlaşmanın akabinde ivme kazandığı kaydedilmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.