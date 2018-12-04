Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Temim'i KİK Zirvesi'ne davet etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 9 Aralık Pazar günü ülkesinde yapılacak 39. KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davetiye gönderdi.

39. KİK Zirvesi, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Körfez krizi ve Katar'ın dün yaptığı Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı gölgesinde pazar günü Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kuveyt Emiri, geçen hafta KİK üyesi ülkelere, konseyin sağduyulu yaklaşımı izleme, Katar krizini çözme ve kelime savaşlarından kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü için ara buluculuk yaparken, son zamanlarda tarafların aynı tutumlarında ısrarcı olması nedeniyle ara buluculuk çalışmalarına ara verilmişti.

38'inci zirveye sadece iki lider katılmıştı

Körfez ülkeleri arasında Haziran 2017'de patlak veren krizden 6 ay sonra Kuveyt'te düzenlenen 38. KİK Zirvesi, kurulduğu 1981'den bu yana gerçekleşen "temsil düzeyi en düşük zirve" özelliğini taşımıştı.

Söz konusu zirvede devlet başkanı olarak sadece Kuveyt Emiri Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yer alırken, Umman'ı ise Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said temsil etmişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said 2011'den bu yana KİK zirvelerine katılmadığı için söz konusu durum Umman açısından olağan kabul ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn'den de zirveye devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşmemişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.