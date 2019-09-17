26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,696
  • 6,2964
  • 275.596
  • 101514
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Kralı'ndan 'saldırılarla başa çıkabiliriz' açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerini hedef alan 'korkakça' saldırıların etkileriyle başa çıkabilme gücüne sahip olduğunu belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kral Selman, cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "Suudi Arabistan bu gibi korkakça saldırıların etkileriyle başa çıkabilir." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük petrol şirketine ait iki tesise yapılan "sabotajı" kınayanları takdir ettiğini dile getiren Kral Selman, "Bu saldırılar, sadece Suudi Arabistan'ın hayati öneme sahip tesislerini değil, küresel petrol arzını da hedef alıyor ve dünya ekonomisinin istikrarını tehdit ediyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan Kralı, ülkesinin, topraklarını ve hayati öneme sahip tesislerini savunacağını belirterek, kimden gelirse gelsin saldırılara karşılık verme gücüne sahip olduklarını vurguladı.

Kral Selman, uluslararası topluma, bölgeyi, petrol arzını ve dünya ekonomisinin güvenliğini tehdit eden saldırıların durdurulması için daha sert adımlar atması çağrısında bulundu.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Dışişleri'nden Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

İnanılmaz olay! Maç sırasında futbolculara yıldırım çarptı

İnanılmaz olay! Maç sırasında futbolculara yıldırım çarptı

Mahkeme kararını verdi: Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum

Mahkeme kararını verdi: Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'dan rezil savunma! 'Tüm kadınlara aşığım'

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'dan rezil savunma! 'Tüm kadınlara aşığım'

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama
 

POPÜLER HABERLER

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Akıncı için tarih belli oldu

Akıncı için tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA