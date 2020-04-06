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Dünya

Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüsten can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 38'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 11'e yükseldi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 19:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 19:19
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 60 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve son verilerle ülke genelindeki toplam vaka sayısının 2 bin 523'e çıktığı kaydedildi.

Şu ana kadar virüs kaynaklı can kayıplarının 38 olduğu Suudi Arabistan'da, toplam 551 kişinin ise hastalıktan kurtulduğunu aktarıldı.

BAE'DE ÖLÜ SAYISI 11 OLDU

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yabancı uyruklu bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 11'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 227 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 76'ya çıktığı aktarıldı.

Ülkede ayrıca 167 kişinin ise koronavirüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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