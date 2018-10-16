Suudi Arabistan'a ait askeri uçak ülkenin kuzeybatısında düştü

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı askeri bir uçak, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısında düştü.

Devlet Haber Ajansının (SPA) savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilye göre, bir eğitim görevi sırasında düşen uçaktaki tüm personel hayatını kaybetti.

Yetkililer uçaktaki personel sayısını belirtmezken, kazanın nedenin araştırıldığı belirtildi.