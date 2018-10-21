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Suudi Arabistan-Bahreyn deniz tatbikatı başladı

Suudi Arabistan ile Bahreyn deniz kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği 'Köprü 19' deniz tatbikatı başladı.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, tatbikat kapsamında güvenlik iş birliği ve herhangi bir saldırıya karşı bölge sularının himayesine ilişkin operasyonlar üzerine yoğunlaşılacak.

Suudi Arabistan'ın eğitim grubundan sorumlu komutanı Albay Halid bin Şebib ed-Duseri, tatbikatla kara sularında herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olma durumunun yükseltilmesi ve savaş gücünün artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Duseri, tatbikatla her çeşit deniz operasyonlarında yüksek performans sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

"Köprü 19" tatbikatının kaç gün süreceği ve katılan birliklere ilişkin bilgi verilmedi.

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