İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2808
  • 5,9724
  • 222.144
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da 21,9 milyar dolar tutarındaki bin 281 projenin açılışı yapıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz başkent Riyad'da bin 281 projenin açılışını yaptı. Projelerin toplam tutarının 82,2 milyar riyal (21,9 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Riyad Emiri Faysal bin Bender, projelerin 7 tıp şehri, 1 hastane, İslam Müzesi'nin yanı sıra eğitim, konut, sanayi ve ulaştırma alanlarında olduğunu ifade etti.

Bender, eğitim, sağlık, yatırım, kalkınma ve spor alanlarındaki bu projelerle yaşam şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Projelerin toplam tutarının 82,2 milyar riyal (21,9 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

Suudi gazetesi maaal'in bir süre önce Maliye Bakanlığı Borç İdaresi Ofisi Direktörü Fehd es-Seyf'e dayandırarak verdiği haberde, ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 118 milyar riyale (31,46 milyar dolar) ulaşacağı kaydedilmişti.

ABD´den Japonya´ya milyon dolarlık savunma sözleşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Valilikten "eşzamanlı operasyon" açıklaması: Deşifre edildiler

Valilikten 'eşzamanlı operasyon' açıklaması: Deşifre edildiler

22 milyar dolarlık dev hamle

22 milyar dolarlık dev hamle

Terör hegemonyası

Terör hegemonyası

Cumhur İttifakı için 20 il daha masaya yatırıldı

Cumhur İttifakı için 20 il daha masaya yatırıldı

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA