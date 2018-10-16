Suudi Arabistan'da askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde Hawk tipi askeri bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Uçak'taki 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Kazaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.