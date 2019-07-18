Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, önceki gün Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, namaz vakitlerinde kapatılan iş yerlerinin sürekli hizmet vermesinin önünü açtı.

Buna göre, iş yerlerini namaz vakitlerinde de açık tutmak isteyenler öncelikle Belediye ve Köy İşleri Bakanlığına müracaat edecek.

Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı da başvuruları değerlendirdikten sonra belli bir ücret karşılığında iş yerini 24 saat kesintisiz açma yönünde ruhsat verecek.

Söz konusu kararla, ülkede ezanın okunmasıyla namaz için belli bir süre iş yerlerini alışverişe kapatma uygulamasına son verilmiş olacak.

EKONOMİYE OLUMLU YANSIMASI BEKLENİYOR

Suudi Arabistan Belediye ve Köy İşleri Bakanı Macid Abdullah el-Kasabi, ülkedeki iş yerlerini 24 saat kesintisiz alışverişe açma uygulamasının vatandaşları memnun edeceğini ve çalışma hayatında yeni ufuklar açacağını belirtti.

Küresel deneyimlerin, ticari çalışmalara 24 saat kesintisiz izin verme sisteminin ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını gösterdiğini vurgulayan Kasabi, düzenlemenin tüketim ürünleri ve hizmetlere talepleri artıracağı gibi eğlence, turizm, ulaşım ve iletişim sektörlerine de canlılık getireceğini ifade etti.

Karardan ötürü Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkür eden Kasabi, uygulamayla küçük ve orta ölçekli işletmelerin gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının da artmasını beklediklerini kaydetti.

Suudi Arabistan genelinde tüm iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin namaz vakitlerinde ezanın okunmasıyla kapılarını kapatma zorunluluğu vardı.