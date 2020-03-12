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Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 45'e yükseldiKovid-19 vaka sayısı 45'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45'e yükseldi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 17:37 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:38
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı 4 bin kişiye yapılan incelemeler sonucu virüs tespit edilen kişi sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tokalaşmama ve 50'nin üzerinde katılımın olduğu davetler düzenlememe çağrısında bulunuldu.

Virüsle mücadele kapsamında, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alınmıştı.

Yine bu kapsamda sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısını 21 olarak açıklamıştı.

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir? İşte o soruların cevabı..

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