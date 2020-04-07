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Dünya

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının maksimum 200 bine ulaşacağı tahmin ediliyor

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının gelecek haftalarda maksimum 200 bine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

AA07 Nisan 2020 Salı 22:19 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 22:19
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakan Rabia, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısındaki artışın vatandaşların konuyla ilgili talimatlara ve kurallara uymasına bağlı olduğunu belirtti.

Rabia, "Bakanlığın yaptığı araştırmalara göre ülkede gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının en az 10 bin, en çok 200 bin arasında gerçekleşmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Devletin Kovid-19 ile mücadelede sınırsız desteğine rağmen 2 sorunla karşılaştıklarını belirten Rabia, şunları kaydetti:

"Sorunlardan biri, vaka sayısının aşırı derecede artması durumunda dünya piyasasında gerekli tıbbi teçhizatın bulunmaması, diğeri ise toplumun konuyla ilgili kural ve talimatlara uymada gevşeklik göstermesi sonucu vaka sayısının sağlık sisteminin kapasitesinin üstüne çıkacak olması."

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Bu arada Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 41'e, vaka sayısının 2 bin 795'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca 64 kişinin daha iyileşmesiyle 615 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Suudi Arabistan'da dün Kovid-19'la mücadele kapsamında 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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