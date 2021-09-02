İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2021 Perşembe / 25 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2697
  • EURO
    9,8349
  • ALTIN
    482.822
  • BIST100
    1480.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi
Dünya

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:14
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Silahlı Kuvvetler'e bağlı Kadın Kadro Eğitim Merkezi'nin ilk mezunları için tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Silahlı Kuvvetler Eğitim ve Öğretim Kurumu Başkanı Adil el-Belevi, Savunma Bakanlığı'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak daha iyi bir performans elde etmek amacıyla, kurumun, Silahlı Kuvvetler'in kadın kadrolarına eğitim programı ve müfredatları ile eğitim ortamı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Savunma Bakanlığı da Genelkurmay Başkanı Fayyad er-Ruveyli'nin de hazır bulunduğu mezuniyet töreninden görüntüler yayınladı.

Mezunların eğitim programı 30 Mayıs'ta başlamıştı.

Ülkede son yıllarda yapılan açılımlarla, kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığı'nda çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar da verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.