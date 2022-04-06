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Dünya

Suudi Arabistan'da uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı kararı

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 23'ü yabancı uyruklu 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 17:38
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Genel Müdürlüğü sözcüsü Mısfır el-Gırayni, güvenlik güçlerinin Cazan, Necran, Asir, Mekke ve Tebük kentlerinde uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Gırayni, söz konusu kentlerdeki operasyonlarda 27 Suudi Arabistan vatandaşı, 10 Etiyopya, 6 Bangladeş, 4 Yemen, 2 Somali ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere 50 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Gıryani ayrıca, söz konusu operasyonlarda 279 bin 10 adet amfetamin hap, 330 kilogram esrar, 39 ton 934 kilogram uyuşturucu etkisi olan gat bitkisinin ele geçirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'da 23 Mart'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda da limonların içerisine gizlenmiş yüklü miktarda (3 milyon 320 bin adet) amfetamin hap ele geçirilmişti.

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