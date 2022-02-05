Suudi Arabistan'daki koalisyon güçlerinden, Husilere askeri operasyon

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:49

Koalisyon güçlerinin açıklaması Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer aldı.

Açıklamada, 2014'ten bu yana Husilerin elinde bulunan başkent Sana ve isimleri paylaşılmayan diğer Yemen illerindeki Husi hedeflerine hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun, "sivilleri Husi saldırılarına karşı korumak için yapıldığı" ve "Husi tehditlerine karşı askeri zaruret" olduğu ifade edildi.

HUSİLER: KOALİSYON GÜÇLERİ SANA HAVALİMANI'NA 4 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesire kanalının Twitter hesabından paylaşılan haberde ise koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İran destekli Husiler son aylarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) tesislere yönelik füze saldırılarını artırırken, Arap koalisyonu ise meşru hükümet karşıtı silahlı grubun Sana ve diğer bölgelerdeki hedeflerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.