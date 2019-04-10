14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6941
  • 6,4184
  • 238.428
  • 98.135
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'dan 'Arap NATO'su' adımları

Suudi Arabistan, 'Arap NATO'su' olarak adlandırılan 'Stratejik Orta Doğu Paktı' kurulması çalışmalarına başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan, başkent Riyad'da "Stratejik Orta Doğu Paktı" hazırlık çalışmalarına başlangıç olarak ABD ve Arap ülkeleri arasında düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptığını açıkladı. 
 
Pazartesi günü Riyad'da düzenlenen toplantıya, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman Sultanlığı, Ürdün ve Katar'dan üst düzey katılımlar oldu. Katılımcıların isim ve düzeylerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

HEDEF BÖLGEDE VE DÜNYADA İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplantının "bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini hedefleyen bir paktın kurulması yönünde atılan bir adım" olduğu değerlendirilmesi yapıldı.
 
Arap dünyasında "Arap NATO'su" olarak bilinen söz konusu stratejik birliğin, Ağustos 2017'de Riyad'da gerçekleştirilen Arap-ABD zirvesinin sonuçlarından biri olduğu ifade edildi.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK ve FETÖ’cülere Soyer’den müjde!

PKK ve FETÖ’cülere Soyer’den müjde!

Külliye'de önemli kabul

Külliye'de önemli kabul

Restoranda korkunç olay! Minik Merve kurtarılamadı

Restoranda korkunç olay! Minik Merve kurtarılamadı

İşte İsrail’deki seçimlerden çıkan ilk sonuçlar

İşte İsrail’deki seçimlerden çıkan ilk sonuçlar

Maaşı düşük emekliye 355 TL

Maaşı düşük emekliye 355 TL

İşte Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni adı

İşte Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni adı

Bursa'daki vahşette katilin kimliği şoke etti

Bursa'daki vahşette katilin kimliği şoke etti

Savcı Sayan'dan CHP'li başkana tepki

Savcı Sayan'dan CHP'li başkana tepki
 

POPÜLER HABERLER

Ölümden önce son kaçış

Ölümden önce son kaçış

'Seyit' orduyu sırtlayacak

'Seyit' orduyu sırtlayacak

Havada yemek yakalamaya çalışan köpeklerin komik halleri

Havada yemek yakalamaya çalışan köpeklerin komik halleri

'Uluslararası Yastık Savaşı Günü'nden ilginç kareler

'Uluslararası Yastık Savaşı Günü'nden ilginç kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA