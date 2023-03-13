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Dünya

Suudi Arabistan'dan havalanan uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 85 ton yardım taşıyan 15'inci uçağını gönderdi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan havalanan uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iki ülkedeki afetzedelere yardım taşıyan uçak, Gaziantep'e gitmek üzere başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından hareket etti.

Haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan insani yardım koridoru çerçevesinde gönderilen uçakta, bin adet çadır, 13 bin 329 parça giysi, 3 bin 600 battaniye ve 3 bin 600 uyku tulumunun da olduğu 85 tonu aşkın insani yardım malzemesinin taşındığı kaydedildi.

Kral Selman Yardım Merkezi Sözcüsü Samir el-Cıtayli, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilen uçak sayısının 14'e yükseldiğini ve Suudi Arabistan'ın yardımlarının süreceğini söylemişti.

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