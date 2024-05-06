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Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'e Refah uyarısı

Suudi Arabistan, İsrail'in Refah'a olası bir saldırının sonuçları konusunda uyararak uluslararası topluma Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma çağrısı yaptı.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan İsrail'e Refah uyarısı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin tüm bölgelerine girmek ve halkını "bilinmeze" doğru sürüklemek için yürüttüğü sistematik ve kanlı saldırı kapsamında Refah kentinin hedef alınmak istendiği kaydedildi.

Savaşın neden olduğu büyük yıkım nedeniyle güvenli hiçbir yerin kalmadığı Gazze'de Refah'a saldırı düzenlenmesinin doğuracağı sonuçlar konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki katliamlarının durması için alınan uluslararası kararları hiçe sayarak insani krizin daha da kötüleşmesine ve uluslararası barış çabalarının baltalanmasına sebebiyet vermesinin kati suretle reddedildiği dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırımı durdurması için derhal müdahale etme çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

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