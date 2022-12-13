Suudi Arabistan'dan 'Türkçe' kararı! Ve açıldı

"Nusuk" platformundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde yapılan açılışta konuşan Rabia, "Nusuk platformunun Türkçe olarak hizmete açılması, Allah'ın evini ziyarete gelenlere sunulan hizmetleri kolaylaştırarak, bu hizmetlerin daha ulaşılabilir ve kısa hale getirilmesi için yapılan sürekli çabaların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Rabia, Nusuk platformunun vize ve rezervasyon hizmetleri prosedürlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli devlet kurumlarıyla (Suudi Arabistan devlet kurumlarıyla) işbirliği içinde kurulduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Nusuk platformunun umre ziyaretçileri için vize işlemleri, ziyaret paket ve

programlarına elektronik ortamda rezervasyon yapılması gibi işlemlerde önemli katkılar sunduğu belirtildi.

- RABİA, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'ye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile 11 Aralık'ta İstanbul'daki bir otelde ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Rabia söz konusu açıklamasında, "Bu ziyaret aynı zamanda iki ülkenin hükümetleri arasındaki stratejik tarihi ilişkileri, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğiyle geliştirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den kutsal topraklara gelen ziyaretçilerin daha faydalı zaman geçirmeleri için Hac ve Umre Bakanlığı'ndaki ekibiyle sürekli çalışma yaptıklarını da vurgulayan Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için hazırladıkları platformun (Nusuk) uygulamasını Türkçe olarak hizmete açacaklarını kaydetmişti.