İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7999
  • EURO
    32,6724
  • ALTIN
    1977.11
  • BIST100
    7624.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Suudi Arabistan'dan ''Türkiye'' onayı

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 08:23 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan ''Türkiye'' onayı
ABONE OL

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.