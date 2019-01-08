Suudi Arabistan'dan Yemen sınırına takviye güç

Ulusal Muhafız Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırını savunan güçlere katılmak üzere takviye birliklerin yola çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca tankları taşıyan araçların bulunduğu fotoğraflar paylaşıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor. Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan-Yemen sınırında neredeyse her gün Husilerle çatışmalar yaşanıyor. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine balistik füzelerle hava saldırıları düzenliyor. Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.