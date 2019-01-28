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Eski büyükelçi Prens Bandar Bin Sultan: Bize yalan söyledi. Obama, söz verir ve tam tersini yapar

Suudi Arabistan’ın eski ABD büyükelçisi ve istihbarat şefi olan Prens Bandar Bin Sultan, Barack Obama’nın Suudi Arabistan’a yalan söylediğini belirterek, “Obama, söz verir ve tam tersini yapar” diye konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suudi Arabistan’ın eski ABD büyükelçisi ve istihbarat şefi olan Prens Bandar Bin Sultan, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Suriye’de Esed rejimi kimyasal silah kullandığında eyleme geçmeyip, meşhur kırmızı çizgilerini ihlal ederek Suudi Arabistan’a yalan söylediğini ifade etti.
 
İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Independent Arabia’ya röportaj veren Prens Bandar Bin Sultan, dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud’un, Barack Obama ile yaptığı son telefon görüşmesinde Obama’ya, “Bu uzun ömürden sonra bir Amerikan başkanının bana yalan söylediği günü görmeyi hiç beklemiyordum.” dediğini aktardı.
 
"OBAMA, SÖZ VERİR VE TAM TERSİNİ YAPAR"
 
Obama’nın Ortadoğu’yu 20 yıl geriye götürdüğünü belirten Bandar Bin Sultan, “Obama, bir şeye söz verir ve tam tersini yapar.” ifadelerini kullandı.
 
İran ve P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı eleştiren Bandar Bin Sultan, Obama’nın İran’ın faaliyetlerini durdurma konusunda kamuoyuna farklı konuşup sonra “Suudi Arabistan’ın arkasına geçerek” nükleer anlaşmayı müzakere ettiği aktardı.
 
Bandar bin Sultan, Obama’nın politikalarının İran’ı ve Rusya’yı cesaretlendirerek, iki ülkenin Suriye’ye müdahale etmesine yol açtığını belirtti.
 
"KASIM SÜLEYMANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM"
 
İran’ın başkenti Tahran’a yaptığı ziyaret sırasında İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ile bir araya geldiğini aktaran Prens Bandar, “Bir tesadüf benim Süleymani ile yüz yüze görüşmeme yol açtı. O zamana kadar onu görmeden sadece duymuştuk.” ifadelerini kullandı.
 

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