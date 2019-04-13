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Suudi Arabistan'ın Hafter'e Trablus için yardım sözü verdiği iddia edildi

Suudi Arabistan'ın, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı operasyona destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği iddia edildi.

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Wall Street Journal gazetesinin Suudi hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hafter, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıdan birkaç gün önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan'ın, General Hafter'in, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı operasyona destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği ileri sürülen haberde, ismi açıklanmayan bir Suudi yetkilinin, "Oldukça cömerttik." ifadesine de yer verildi.

Haberde, Hafter'in, 27 Mart'ta, Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğü belirtildi.

Libya'ya silah ambargosunu denetleyen BM mekanizmasına göre ise Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan da destek aldı, ancak Mısır Hafter'e destek verdiğini yalanlarken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Haberde, ABD'li yetkililere göre ise Rusya'nın da Hafter'e silah ve askeri danışmanlar gönderdiği ancak Kremlin'in bu iddiaları yalanladığı kaydedildi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ise Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda, bir haftada 7'si sivil 75 kişi öldü, 323 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana çözülemediği Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

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