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Dünya

Suudi Arabistan'ın ilk kez Filistin'e büyükelçi ataması İsrail'i rahatsız etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Suudi Arabistan'ın ilk kez Filistin'e büyükelçi ataması üzerine, 'hiçbir ülkenin Filistin yönetimi nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasına izin vermeyeceklerini' söyledi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 14:14 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın ilk kez Filistin'e büyükelçi ataması İsrail'i rahatsız etti
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İsrail'in "Maariv" gazetesine bağlı bir radyoya konuşan Cohen, Suudi Arabistan'ın Filistin'e ilk kez büyükelçi atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen, "Onlar (Suudi Arabistan) bizimle koordineli hareket etmediler, buna ihtiyaçları da yok. Kudüs'te Filistinliler için şu veya bu şekilde fiili olarak bir diplomatik temsilcilik açılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

- RİYAD, DİPLOMATİK TEMSİLCİ ATAYARAK FİLİSTİNLİLERE "SİZİ UNUTMADIK" MESAJI VERİYOR

İsrail Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Filistin'e diplomatik temsilci atamasının, Riyad ile Tel Aviv arasındaki normalleşme görüşmelerinde kaydedilen ilerleme sonrası Filistinlilere verilen "sizi unutmadık" mesajı olduğunu savundu.

Cohen, Filistin nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasına ilişkin "Ülkelere Kudüs'te konsolosluk açma izni vermiyoruz, bu bizim için uygun değil." ifadelerini kullandı.

- "SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME KARMAŞIK AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Cohen, Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerde başlıca meselenin Filistin olmadığını belirterek ülkesinin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde daha önce de BAE, Bahreyn ve Fas ile normalleşmeyi başardığını söyledi.

"Filistinlilerin barışın önünde bir engel olmadığını kanıtladık." diyen Cohen, Filistin konusunun Suudi Arabistan ile normalleşmeyi engelleyecek bir mesele olmadığını ileri sürdü.

Cohen, Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusuna işaret ederek, "Karmaşık bir mesele ama imkansız değil. Neticede önemli olan çıkarlardır. Suudi Arabistan'ın çıkarları, İsrail'in çıkarlarından daha az değil." yorumunu yaptı.

ABD'de Kasım 2024'te başkanlık seçimlerine gidileceğini hatırlatan Cohen, ABD'nin aracılık ettiği görüşmelere ilişkin, "9 ile 12 ay arasında değişen bir zaman aralığı söz konusu. Sonrasında ABD seçim hengamesine girecek." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'dan ise İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in söylemlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

- SUUDİ ARABİSTANLI BÜYÜKELÇİ, AYNI ZAMANDA "KUDÜS BAŞKONSOLOSU" OLARAK GÖREV YAPACAK

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, dün, güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye teslim etmişti.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Sudeyri'nin, tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.

- SUUDİ ARABİSTAN'IN İSRAİL'LE NORMALLEŞME ŞARTI: FİLİSTİN DEVLETİ

Son dönemde İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile normalleşmeye ilişkin açıklamalarını artırırken, Suudi Arabistan, daha önce birçok kez iki ülkenin normalleşmesi için Filistin meselesinin çözümünü şart koşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ocak ayında, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasında "ön şart" olacağını söylemişti.

Bin Ferhan, normalleşmeye dair "İsrail ile normalleşmenin bölgenin çıkarına olacağını pek çok kez söyledik. Ancak normalleşme ve gerçek istikrar yalnızca Filistinlilere umut ve itibarlarını vermekle olur." demişti.

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