Suudi Arabistan'ın Yemen'de süren savaş çerçevesindeki faaliyetleri protesto edildi

Suudi Arabistan'ın Yemen'de süren savaş çerçevesindeki faaliyetleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

Belçika'daki Yemen dernekleri, Suudi Arabistan'ın Belçika Büyükelçiliği önünde toplandı.

Suudi Arabistan'ın Yemen savaşındaki faaliyetlerinin protesto edildiği gösteriye yaklaşık yüz kişi katıldı.

Gösteride "Yemen halkıyla dayanışma", "Katil Suudi Arabistan" ve "Terörist Suudi Arabistan" gibi sloganlar atıldı.

"Yemen'deki katliamı durdurun" ve "İsrail Filistinlileri, Suudi Arabistan Yemenlileri öldürüyor" gibi çeşitli afişler ve pankartlar açılan protesto 2 saat sürüdü.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de yaklaşık 4 sene önce patlak veren iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivil, insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti, ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.