Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı ilk kez konuştu

Suudi Arabistan’dan Kral Selman bin Abdülaziz’in dün yayımladığı Kraliyet Kararnamesi ile kabinede yaşanan köklü revizyon kapsamında Dışişleri Bakanlığına Adil Cubeyr’in yerine atanan İbrahim Assaf ilk kez konuştu.

AFP’ye açıklamalarda bulunan Assaf, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak, “Krallık, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak bir kriz içerisinde değil.” diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince suikast emri verildiğine yönelik emareler taşıyan ve Riyad’dan gönderilen Kaplan Timi tarafından vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı’yla ilgili, “Ölümü bizi derinden üzdü, hepimizi.” dedi.

Bütün bu yaşananlara rağmen ülkesinin bir kriz içerisinde olmadığını belirten Assaf, “İçinde bulunduğumuz durum bir kriz değil, bir dönüşüm.” ifadelerini kullandı.

Kabinede köklü revizyon

Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesinin ardından birtakım görevden alınmaların yaşandığı Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz’in imzasıyla yayımlanan Kraliyet Kararnamesi ile bakanlıklarda, valiliklerde ve elçiliklerde köklü bir revizyona gidilmişti.

Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr görevnden alınmış ve yerine eski ekonomi bakanlarından İbrahim Assaf atanmıştı.