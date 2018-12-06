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Suudi Arabistan-İngiltere hava tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan ve İngiltere'nin düzenlediği 'Yeşil Bayrak' ortak hava tatbikatı sona erdi.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Suudi Arabistan ve İngiltere hava kuvvetleri Yeşil Bayrak hava tatbikatını tamamladı." denildi.
 
Tatbikatın, Suudi Arabistan'ın batı kesimindeki Kral Fahd Hava Üssü'nde gerçekleştirildiği aktarıldı.
 
Karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iş birliğini artırmayı hedefleyen tatbikat 25 Kasım'da başlamıştı.

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